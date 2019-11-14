Рада приняла поправку в бюджет, которая оставляет в местных бюджетах часть акцизного налога на топливо - 13,44%. Тогда как проект Кабмина предполагал весь доход от этого акциза забирать в центр.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из Рады.

Автором правки 209 стал депутат-мажоритарщик от 87 округа Зиновий Андрийович. Он предложил оставить налог в местных бюджетах.

"В следующем году предложили этот налог зачислить в дорожный фонд, где руководство области будет в ручном режиме распределять. Недопустимо его забирать, предлагаю оставить в местных громадах. Это даст возможность громадам встать на ноги. Прошу депутатов-мажоритарщиков поддержать, это то соцэкономразвитие, которое мы добивались", - заявил депутат во время рассмотрения его правки.

В зале при этих словах послышались аплодисменты.

Отметим, что ранее эта правка была отклонена бюджетным комитетом - под тем предлогом, что дорожный фонд будет недофинансирован на 7,7 млрд.

Но когда спикер Дмитрий Разумков поставил правку на голосование, ее поддержало 275 депутатов, из них 156 - от "Слуги народа".

После этого объявили перерыв на пять минут, но он затянулся более, чем на полчаса. По данным корреспондентов "Страны", ситуация с тем, что от Гончарука "уплыли" почти восемь миллиардов, сейчас обсуждается на заседании фракции "Слуги народа".

Одновременно в Раде появился премьер Алексей Гончарук и заявил на встрече с фракцией в подвале Рады, что местная власть и мэры хотят потратить деньги с акциза на выборы. И якобы он договорился со всеми мэрами - и они согласились с тем, что акциз у них забирают.

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Слобожан так прокомментировал нам эту ситуацию: "Депутаты поддержали правку, сохранение местного акциза с нефтепродуктов для сел, посёлков , городов и территориальных общин. Огласили перерыв. Сейчас идёт заседание фракции с целью убедить переголосовать. Местный акциз нужно сохранить, он позволяет органам местного самоуправления ремонтировать дороги и другие социальные объекты, это действительно децентрализация, а так все будет по решению губернатора, если закольцевать государственный дорожный фонд. Заседание посвящено конкретно этой правке. Приехал Гончарук. Пытается переубедить и переголосовать. Говорит, что договорился, но это неправда, вы это можете увидеть в Фейсбуке по постам того же Филатова и остальных мэров больших городов".

Напомним, что кроме бюджета в повестке Рады сегодня - земля и реестр педофилов.

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Мы рассказывали и о том, что ко второму чтению бюджета нардепам подрбросили денег нардепам на округа.