Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении из Приватбанка средств до его национализации. Об этом передает Telegram-канале "Лещенко тут" в четверг, 14 ноября со ссылкой на главу НАБУ Артема Сытника.

"Таким образом, теперь НАБУ будет единственным правоохранительным органом, который расследует схемы Коломойского.

Ранее Рябошапка передал из полиции в НАБУ дело о выведении средств из VAB Bank, что обернулось вручением подозрения владельцу банка, аграрному олигарху Олегу Бахматюку", - отмечается в опубликованном сообщении.

Также высказывается вероятность, что в ближайшее время может произойти инфоатака на НАБУ.

Фото: t.me/Leshchenko

Как сообщала "Страна", Игорь Коломойский призвал улучшить отношения с Россией и отказаться от МВФ: "Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - добавил он и допустил, что Украина может занять у России $100 млрд.

Ранее стало известно, что против Игоря Коломойского выдвинули обвинения в США.