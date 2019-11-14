В Киеве, 14 ноября, ученые начали марш протеста против нищенского финансирования науки, который закончится митингом у Верховной Рады. Об этом передает с места корреспондент "Страны".

Ученые требуют увеличения расходов на финансирование науки в государственном бюджете на 2020 год. "Хочеш мати урожай, на науку гроші дай" написано на одном из плакатов протестующих.

Об этом накануне заявил председатель профсоюза работников Национальной академии наук Украины Анатолий Широков, как передает УНИАН.

По его словам, в профильном законе о научной и научно-технической деятельности предусмотрено, что, начиная с 2020 года, расходы на науку должны составлять 1,7% ВВП. Однако, подчеркнул Широков, на сегодня объемы финансирования значительно меньше: в 2018 году объем финансирования составил 0,19% ВВП, в текущем году - 0,17%.

"Существует методика, согласно которой, если расходы на науку опускаются меньше 1%, то наука развиваться не может", - уточнил председатель профсоюза. Также он добавил, что летом текущего года Национальный совет по вопросам развития науки и технологий через научный комитет предложил пошаговое увеличение финансирования науки до уровня 1,7%: в 2020 году - 0,34%, в 2021 году - 0,5% и в 2022 году - 0,65%. Однако, Минфин заявляет, что средств для этого не хватает - нужно дополнительно 70 млрд грн, которых нет в госбюджете.

Также Широков прогнозирует, что в следующем году на науку выделят денег еще меньше, чем в текущем, так как прогнозируется увеличение ВВП, а процент расходов на науку предложен такой, как и в текущем году - 0,17%. Также он добавил, что уменьшение финансирования научной отрасли началось еще с 2016 года - во время премьерства Арсения Яценюка. В связи с этим, ученые и приняли решение провести сегодня акцию возле Верховной Рады для того, чтобы обратить внимание главы государства на катастрофическое состояние с финансированием науки.

"Это заставило нас выйти акцию протеста. Мы собираемся на Майдане Незалежности в 09.30 и идем шествием мимо Кабмина к Верховной Раде, где запланировано слушание проекта бюджета на 2020 год во втором чтении", - заявил Широков.