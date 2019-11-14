В среду, 13 ноября, перед товарищеской встречей с командой Эстонии, наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию.

Видео опубликовано на Youtube-канале Dynamo.kiev.ua.

На вопрос о кадровой ситуации в команде, в частности состоянии здоровья Виталия Миколенко и Евгения Коноплянки, Андрей Шевченко ответил так: "Что касается Миколенко, то проведенное ему медицинское обследование не выявило серьезных проблем, и на матч с Сербией он будет готовиться. Коноплянка тоже восстановился, но у него поднялась температура. Так что его на тренировке не будет. У Шепелева тоже была небольшая проблема, но он будет тренироваться. А в остальном, у всех всё нормально".

Об отношении к игре с Сербией 17 ноября

"Мотивация у футболистов должна быть всегда. А в данной ситуации она должна быть, прежде всего, у тех, кто ранее играл меньше других. Ряд наших основных исполнителей травмированы, другие не сыграют из-за перебора желтых карточек. Так что будет шанс у других ребят. Думаю, это и есть прекрасная мотивация. Тем более, что мы играем с хорошим соперником. С которым, не исключено, встретимся в будущем, ведь жеребьевка бывает разной. Так что сыграть с Сербией нужно продуктивно, хорошо и добиться позитивного результата".

О защитнике киевского Динамо Денисе Попове:

"Попов выступает за молодежную сборную Украины, которая играет примерно по такой же структуре, как и мы. Будем смотреть, как Денис проявит себя в "молодежке". За свой клуб Попов действительно играет очень хорошо, и мы рады за него. Но пусть он завоюет прочное место в составе, станет лидером команды. И мы будем его рассматривать - не исключаю этого".

О расистском скандале на игре Шахтер - Динамо

"Было приятно видеть, как игроки Динамо реагировали на ситуацию в плане их общения с игроками Шахтера. Расизму нет места в украинском футболе. И никогда не будет! Точно также и вы должны отреагировать. Мы должны сплотиться вокруг этой проблемы и бороться с расизмом".

Об опорнике Зари Дмитрии Иванисене

"Он в своем клубе играет на позиции "опорника". Играет успешно. Мы давно за ним наблюдаем, он приносит большую пользу своему клубу. Его позицию менять мы не собираемся".

О возможных дебютантах в сборной Украины на игре с Эстонией

"Всё может быть".

О наигрывании новой связки футболистов центральной зоны из-за отсутствия Малиновского, Зинченко и Степаненко с прицелом на встречу с Сербией

"Малиновский ждет пополнения в семье, мы надеемся, что все будет хорошо. В этой ситуации я предоставил ему несколько выходных, он присоединится к команде уже в Белграде. А по составу на Сербию мы определимся, когда приедем к месту проведения матча и будем понимать, в каком состоянии находятся наши футболисты после поединка с Эстонией".

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в ФИФА от лица Черниговской СДЮШОР (детской школы олимпийского резерва) подали иск на дортмундскую Боруссию из-за невыплаченного платежа солидарности за переход полузащитника Андрея Ярмоленко.

Напомним, что нападающий Артем Милевский забил важный гол в составе Динамо Брест.