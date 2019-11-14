В телеграм-канале "Темный рыцарь", который связывают с депутатами от "Слуги народа" из так называемой "группы Коломойского", заявляют, что голоса депутатов близких к олигарху Ахметову, отданные за принятие в первом чтении законопроекта о рынке земли, были получены в обмен на снижение ренты на железную руду на 2%, что обойдется бюджету в 660 млн гривен.

"Теперь имеем цену голосов Новинского в цифрах.

Далее цитата Арахамии из внутреннего чата:

Вчера достигнуты были договоренности с ассоциацией металлургов о поднятии ренты до 12%.

Изначально же речь шла до 14% подъёма ренты.

Снизили на 2%.

В деньгах это по ценам прошлого года почти 660 млн грн.

Справочно:

9% (ренты - Ред.) - дали в 2018 году в бюджет 3 млрд грн

1% - это 330 млн грн

2% - 660 млн грн", - говорится в опубликованном сообщении в телеграм-канале.

Имеется в виду намеченное на сегодня голосование за законопроект 1210, который предусматривает резкое повышение ренты на добычу железной руды, что сильно било по бизнесу Рината Ахметова, так как его предприятия являются крупнейшими добытчиками руды в Украине.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде 13 ноября 2019 приняли в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственной земли. "За" проголосовали 240 нардепов.

В том числе, голосовала за этот закон и "группа Коломойского" в "Слуге народа". О том, что и когда получит Коломойские за голоса своих депутатов, возможно, также увидим в ближайшее время.