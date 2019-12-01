За неделю до Нового года, 23 декабря, по Крымскому мосту пойдет первый пассажирский поезд из России на аннексированный полуостров.

Недавно российская компания-подрядчик показала фото вагонов, которые повезут россиян в Крым. Опубликованы и цены на билеты - их продажа уже открыта.

"Страна" рассказывает подробно об этом проекте, который уже вызвал протест украинских властей.

Новые вагоны и дорогие билеты

РДЖ в последнее время проводит замену подвижного состава. Поэтому неудивительно, что в Крым поедут новые вагоны. Их фото опубликовала подрядчик Гранд Сервис Эксперт.

Для глаза туриста поезда выглядят достойно: пластиковые окна, новое постельное и пледы, биотуалеты и душевые кабины, спецместа для маломобильных пассажиров.

Плацкартные вагоны:

Поезд Москва - Симферополь. Плацкарт. Фото: Гранд Сервис Эксперт

Вагоны купе:

Поезд Москва - Симферополь. Купе. Фото: Гранд Сервис Эксперт

Места для маломобильных пассажиров:

Поезд Москва - Симферополь. Для маломобильных. Фото: Гранд Сервис Эксперт

Вагоны СВ:

Поезд Москва - Симферополь. СВ. Фото: Гранд Сервис Эксперт

Также пассажиры смогут воспользоваться душевыми кабинами:

Душ. Фото: Гранд Сервис Эксперт

Российские власти очень старались запустить поезда в Крым именно в конце декабря. Поскольку в канун новогодние праздников билеты разлетаются на все направления, не говоря уже о туристических.

Этот маркетинговый ход позволил обеспечить неплохие продажи. По состоянию на 29 ноября, всего продано более 36 тысяч мест.

При этом нужно сказать, в целом экономика проекта достаточно сомнительная.

Мы взяли одно направление и дату - Москва-Симферополь, туда - 3 января, назад - 10 января. И сравнили стоимость билетов на этот поезд, а также на авиаперевозки.

Плацкартных билетов, которые стоили от 3 000 рублей в один конец (1 135 гривен), уже нет.

На скриншоте ниже видно, что самые дешевые билеты остались купейные - за 4 400 рублей. В оба конца выходит 8 830 рублей (3340 гривен).

При этом время в пути - одни сутки и 9 часов (всего 33 часа). То есть, чтобы съездить из Москвы в Симферополь и обратно человек должен потратить только на дорогу 66 часов или почти трое суток.

В это же время авиабилеты стоят незначительно дороже. Самый дешевый, с ручной кладью весом 5 кг, стоит 9500 рублей в оба конца.

Но на неделю с маленькой сумочкой вряд ли кто-то полетит, поэтому в наши расчеты добавляем багаж. Вышло 11 200 рублей (4240 гривен).

Это прямой рейс, а время в полете составляет всего 2 часа 40 минут. Экономия времени налицо, финансовая экономия спорна.

Будет ли популярен поезд из Москвы и Петербурга в Симферополь и Севастополь? Возможно, да, но с важным примечанием - что преимущественно на новогодние и майские праздники, а также в летний сезон.

Также можно предположить, что время в пути на поезде испугает не всех. Некоторые боятся летать на самолете, а для некоторых сам факт такой поездки - с чаем из железных подстаканников и беседами со случайными попутчиками - уже часть путешествия. Еще часть захочет посмотреть, что представляет собой Крымский мост. На нем после запуска поездов запустят иллюминационное шоу - подсветка в цветах триколора.

Вместе с тем не стоит забывать, что многие москвичи и петербуржцы в Краснодарский край и Крым ездят на своем автомобиле. Во-первых, если в машине больше чем два пассажира, это уже выходит экономия по деньгам. Даже если ехать по платной трассе М-4 Дон, которая представляет собой хайвей европейского уровня. Во-вторых, те россияне, у кого есть машина, предпочитают быть на колесах и в отпуске тоже.

Отсюда можно сделать вывод, что запуск пассажирского ж/д сообщения в Крым из России едва ли существенно отразится на росте туристического потока.

Летом этого года компания Яндекс опубликовала исследование в динамике, где предпочитают отдыхать россияне. В компании отмечают, что после аннексии люди все-таки стали отдыхать в Крыму чаще, однако пока количество туристов в Краснодарском крае в два с половиной раза больше.

Исследование Яндекса

В целом же в последние годы существенный рост внутреннего туризма наблюдается вообще в других направлениях. Россияне теперь предпочитают Алтай, Карелию и Минводы Кавказа. Также они все больше путешествуют на Дальний Восток (Камчатка и Владивосток) и в Казань.

Если же взять все направления, то в 2019 году две первые строчки, как и прежде, занимают Сочи и Москва. Далее - Анапа и Санкт-Петербург. То есть Крыму в лидеры пробиться так и не удалось. Не в плюс для полуострова сыграло и то, что восстановлено авиасообщение с Турцией.

В то же время, железная дорога облегчит решение другой проблемы для Крыма - грузоперевозки. После прекращения железноорожного сообщения с Украиной на полуостров различные товары могли доставляться только паромом, кораблями по морю или на грузовых авто через мост. И то и другое дорого.

С запуском поездов грузы перевозить станет заметно дешевле.

Реакция Киева

В середине ноября официальный Киев отреагировал на запуск пассажирского сообщения России в Крым.

"Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов и так далее. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не вправе делать то, что оно делает", - сказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Чиновник отметил, что сам мост был построен неправомерно, а в Украине были открыты соответствующие уголовные производства из-за его возведения.

На уточняющий вопрос, какой именно будет реакция украинской стороны на запуск поездов, Антон Кориневич, ответил, что пока не может сказать однозначно.

"Но, по вопросу санкционной политики, по вопросу санкций, наш орган хочет активно участвовать в этом вопросе", - добавил он.

Также Кореневич назвал три шага для возвращения Крыма.

Так, представительство будет разрабатывать законопроекты, которые касаются защиты прав крымчан и избежания дискриминационных положений в отношении них. "Это является первым нашим приоритетом" - сказал Кориневич.



Вторым приоритетом, по его мнению, является информационная политика и "связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории": "Это важно - поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории".



"Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство. Поэтому создание культурных, образовательных инициатив для крымчан и информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", - сказал Кориневич.



Третьим приоритетом он назвал вопросы защиты прав человека. "Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов", - подытожил представить Зеленского.

Вместе с тем, летняя инициатива Зе-команды о возобновлении ж/д сообщения Украины с Крымом, которая как раз напрямую способствовала бы возобновлению связей полуострова с материковой частью страны, как-то сошла на нет. И на сегодня эта тема даже не дискутируется.

В феврале этого года "Страна" опубликовала материал "Крым не наш. Как Украина пять лет назад потеряла полуостров. Реконструкция".

А в марте спецкор "Страны" Олеся Медведева выпустили тревел-проект "Чей Крым? 5 лет без Украины" - все выпуски на YouTube можно посмотреть здесь.