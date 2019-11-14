Экс-нардеп Александр Онищенко прокомментировал информацию про заморозку САП его 500 000 евро, которые предназначались для покупки коня, и слухи о декабрьской экстрадиции в Украину. Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Первое. Хочу понять, в каком месте они арестовали у меня деньги. Так случилось, что последние три года я покупаю и продаю лошадей, выращиваю, езжу на них. В сентябре я купил коня у эстонской компании. Перевел деньги со своего счета на счёт эстонцев. А в октябре я его уже продал. А что арестовали - для меня это загадка, как загадкой остаётся и название чартерного самолета, который у меня якобы НАБУ арестовало два года назад. Или два самолёта - не помню. Пусть хоть пропеллер покажут. Или номер его назовут.

Второе. САП заявляет, что я проиграл суд и экстрадирует вскоре (Онищенко в Украину - Ред.). И опять врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только по санкции Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017 года. И три года Кабмин (Испании - Ред.) так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я сам написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение. И вернусь я в Украину не тогда, когда захотят этого Сытник и Холодницкий и прочие балаболы. А в том случае, если захочу этого я", - заявил Онищенко "Стране".

Как сообщала "Страна", в августе народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов Александр Онищенко дал интервью 112 каналу. В интервью была затронута и тема президентских и парламентских выборов в Украине. По словам Онищенко, поражение было совершенно неожиданным для Порошенко.

Напомним, что Александр Онищенко на NewsOne рассказал, как Порошенко вмешивался в выборы президента США в 2016 году.