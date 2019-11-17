17 ноября в мире отмечают праздник студенчества, день памяти жертв ДТП и день детей, которые появились на свет преждевременно. Именины отмечают Александры, Ильи, Николаи и девушки с именем Евгения.

Какой сегодня праздник в Украине

Свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и те, кто трудятся на предприятиях по хранению и переработке сельхозсырья, а также работники пищевой промышленности и организаций агрокомбинатов.

Народные и церковные праздники

На церковном календаре - День памяти святого Иоанникия Великого, а в народе отмечают Еремин день, когда люди предпочитали находиться дома, соседям ничего не давать взаймы, чтобы не прогнать счастье из дома. Если в этот день куры кудахчут и ощипываются перья, - выпадет снег.

Международные праздники

17 ноября отмечают Международный день студента. В этот день студенты выходят на митинги, устраивают вечеринки, концерты. Дата увековечивает демонстрацию пражских студентов в 1939 году, которых нацисты расстреляли и заключили в концлагеря.

Еще одна памятная дата, которую отмечают во всем мире, - день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм из-за ДТП может стать третьей причиной всех смертей на земле. Среди главных причин ДТП: высокая скорость, алкоголь, несвоевременный техосмотр и др.

В мире отмечают день недоношенных детей, в числе которых есть немало гениальных и известных личностей: Наполеон Бонапарт, Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон. По статистике, каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока.

События и даты

В 1558 году на английский престол взошла сестра Марии Тюдор Елизавета I, дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн. Европейские монархи объявили ее узурпаторшей, так как брак ее отца и матери Римом не признавался.

В 1663 году между гетманом Левобережной Украины Иваном Брюховецким и московским правительством заключены Батуринские статьи, которые ограничивали власть в Украине.

В 1804 году общественный деятель Василий Каразин основал Харьковский университет.

В 2000 году президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений КНУ заявил, что "Украина никогда не будет ядерным государством".

Сегодня 54 года исполняется украинской актрисе и телеведущей Руслане Писанке.

30 лет сегодня празднует украинский футболист, нападающий сборной Украины и испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля.

Именины

Сегодня День ангела - у Александра, Ивана, Ильи, Николая, Степана и Евгении.