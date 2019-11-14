Вчера в Конгрессе США начались открытые слушания по импичменту Дональда Трампа.

Демократы обвиняют его в шантаже Украины - дескать, президент заморозил военную помощь Киеву, требуя начать расследование коррупции бывшего вице-президента Джо Байдена, который в 2014-2016 годах курировал Украину.

Вчера прошел первый день слушаний, на котором допросили помощника замгоссекретаря Джорджа Кента - "отца" НАБУ и САП. А также поверенного США в Украине Уильяма Тейлора.

Они по сути повторили свои показания, данные еще в октябре на закрытых слушаниях, стенограмму которых "Страна" уже публиковала. Но этот этап интересен тем, что защитники Трампа - республиканцы - начали задавать свои вопросы.

"Страна" проанализировала первый день слушаний об импичменте Трампа.

О чем говорил Кент. Вкратце

Куратор Украины в Госдепе рассказал о том, как бывший генпрокурор Луценко пытался избавиться от посла США Мари Йованович и заигрывал с Белым домом, где ее считали представителем старой властной команды и поэтому не любили.

Если брать шире, как утверждает Кент - в лице посла Луценко объявил войну всей американской вертикали контроля над Украиной: от антикоррупционных структур до финансируемых Соросом организаций.

Как уже рассказывала "Страна", сделано это было с целью помочь переизбранию Порошенко, который явно не устраивал данную часть американского истеблишмента.

Представитель Госдепа откровенно рассказывает, как раздавал указания украинским властям прекратить атаку на НАБУ и Сытника, пугая их остановкой безвиза и кредитной поддержки.

То есть делая по сути то же, в чем демократы сейчас обвиняют Трампа: политический шантаж.

Из той же оперы признание Кента в том, что он предлагал уволиться антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому. В суверенном государстве за этим следует как минимум запрет на въезд в страну и вызов посла в МИД.

При этом Джордж яростно защищал Байдена, чей сын, работая в украинской газодобывающей компании "Буризма", заработал сотни тысяч долларов. На вопрос, требовал ли Байден снять генпрокурора Виктора Шокина из-за дел по "Буризме", Кент ответил, что конечно же нет и даже якобы сам призывал их расследовать.

Чему других объективных подтверждений нет и верится в это с большим трудом.

Причиной увольнения Шокина, со слов Кента, стало его противодействие делу "бриллиантовых прокуроров". После чего помощник замгоссекретаря обратился к Байдену, а тот уже потребовал у властей Украины, угрожая траншем МВФ, уволить Шокина.

Эта часть истории особенно интересна опять же потому, что подчеркивет неприкрытый шантаж американцев по отношению к Украине. Самое забавное, что чиновники США сами в нем признаются, обвиняя в таком шантаже Трампа.

Детальнее о показаниях Кента можно прочитать в материале "Страны" Пьяный Луценко и просьбы о втором сроке для Порошенко. Новые показания Джорджа Кента по "Украинагейту".

О чем говорил Тейлор

Поверенный США в Украине Уильям Тейлор не был активным участником событий, о которых рассказывал Кент. Он застал ту их часть, когда только избрался Зеленский.

Тейлор повторил свои показания на посла Америки в Евросоюзе, который заявлял, что Украина не получит военную помощь, пока Зеленский не пообещает провести расследование в отношении "Бурисмы".

Это и есть нерв слушаний для Конгресса и является формальной причиной всей истории с импичментом.

Привел Тейлор еще одно свидетельство: некий общвшийся с ним сотрудник Белого слышал, как Трамп спрашивал Сондленда о неких расследованиях в ходе телефонного разговора 26 июля - то есть уже после своего общения с Зеленским.

"Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться дальше", – передал Тейлор суть этого телефонного разговора, хотя непонятно, кто его мог слышать.

Ему же лично Сондленд сказал, что военная помощь и визит Зеленского в Белый дом зависят от того, начнет ли Украина расследование.

По словам поверенного, он лично никогда не видел и не слышал, чтобы Трамп просил иностранное правительство провести расследование по Байдену. При этом он уточнил, что не общался с президентом несколько месяцев, на протяжении которых разворачивалась эта эпопея.

Шантаж, о котором в Киеве не знали. В допрос включаются республиканцы

Однако благостная для демократов картина начала рассыпаться, после того, как вопросы начали задавать республиканцы, которые, как несложно догадаться, не поддерживают импичмент.

После их вопросов стало понятно, что шантаж Трампа был очень странным, поскольку Зеленский о нем вообще ничего не говорил своим американским собеседникам.

Отвечая на вопросы конгрессмена Джима Джордана, Тейлор признал, что в ходе трех его встреч с Владимиром Зеленским прошлым летом - то есть, когда передача помощи была уже приостановлена - о связи между военной помощью и расследованием в отношении Байденом не было упомянуто ни разу.

Отметим, что Трамп распорядился направить помощь Украине 11 сентября, хотя в Киеве расследования против Байдена не начинали, да и о намерениях таких не заявляли. То есть Трампу сложно здесь вменить шантаж Украины. В отличие от того же Байдена, который Шокина снял или в отличие от Кента, который отстоял Сытника на посту главы НАБУ.

При этом определенные просьбы из Белого дома по делу Байдена скорее всего звучали. Тейлор рассказал, что у Зеленского готовились "сделать какое-то заявление" по телеканалу CNN, когда Зе находился на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Однако к тому времени военная помощь уже был разблокирована. Поэтому позиция демократов пока выглядит шаткой.

О том, что пока ситуация на слушаниях скаладывается в пользу республиканцев, пишет международный обозреватель Иван Яковина.

"Республиканцы намного более ловко ведут допрос на слушаниях по импичменту. Если все будет идти в том же русле, то дело развалится, поскольку демократы выглядят просто жалко.

Пример с демократами. Тейлора спрашивают:



- Правда же, что все это плохо, подозрительно и так нельзя?

- Я готов рассказать, что знаю, но не хочу давать оценок...

- Ээээ, ну а как вы думаете?

- Ну, наверное...



Пример с вопросами республиканцев:



- Так. Разберемся. Помощь Украине все-таки передали?

- Да.

- А расследование по Байденам украинцы начали?

- Нет.

- Так и что мы обсуждаем тут тогда?



(Хочется сказать: И правда!)

Если Трамп с триумфом выйдет из этой передряги, то победит и на выборах 2020 года. Начнется Тысяча лет Тьмы! (вот тогда мы все и повеселимся)", - пишет журналист в Facebook.