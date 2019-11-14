В четверг, 14 ноября, в Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект о госбюджете Украины на 2020 год и еще несколько земельных вопросов. Об этом свидетельствует план работы на четверг, опубликованный пресс-службой ВРУ.

В начале роаботы народные депутаты могут решить, разрешать ли использовать земли Минобороны для размещения средств связи и навигации. В повестке дня еще два земельных вопроса в первом чтении, в том числе о праве иностранцев покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Потом два дискуссионных законопроекта (и альтернативные) об изменениях в налогообложение. Для включения в повестку дня и принятия решения предлагаются основной и альтернативный проекты изменений в Налоговый кодекс насчет анбандлинга.

В плане работы ряд законопроектов в первом чтении, в частности по оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

В 12:30 намерены перейти к рассмотрению бюджетных вопросов. Сначала - проект изменений в Бюджетный кодекс во втором чтении, затем - непосредственно закон о государственном бюджете на 2020 год.

Нардепы так же планируют включить в повестку дня сессии и рассмотреть законопроекты об отсрочке на 5 лет применения стандарта "Евро-6"; изменения в Кодекс по процедурам банкротства.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине.

Запланировано внесение изменений в состав ВСК по расследованию деятельности нескольких телеканалов, в частности "112 Украина".

В плане работы несколько проектов постановлений о назначении представителя Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Нардепы рассмотрят президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. Поднимут вопросы обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий.

Парламентарии намерены внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы в связи с принятием за основу законопроекта о легализации добычи янтаря.

В плане работы законопроект о введении закрытого реестра педофилов. Кроме того, у нардепов будет возможность создать Бюро финансовых расследований.

Как сообщала "Страна", в "Оппозиционной платформе - За жизнь" раскритиковали принятие в первом чтении законопроектов о земле. Принятие в первом чтении законопроекта о продаже земли назвали началом операции по передаче украинских черноземов под контроль третьих лиц.

Олеся Медведева разбиралась, как и под кого протянули продажу земли:

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