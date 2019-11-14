В ночь со среды на четверг, 14 ноября, в Киеве продолжилась серия поджогов. Около 03:00, с разрывом в пять минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера", один из которых привел к тому, что в Петропавловской Борщаговке почти полностью выгорел BoxPark. Об этом сообщает "Информатор".

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Первый поджог сегодня ночью произошел около 02:50 в Днепровском районе столицы на улице Амвросия Бучмы. Трое неизвестных облили керосином и подожгли магазин сети "Молоко от фермера".

Спустя несколько минут после этого вспыхнул пожар в молочном магазине на улице Олены Телиги. Там охрана компании "Сириус" успела быстро пресечь разрушительную силу огня еще до приезда пожарных.

Третий поджог, в Петропавловской Борщаговке, привел к серьезным последствиям.

В BoxPark с магазина компании "Молоко от фермера" пламя быстро перебросилось на соседние боксы. В итоге около 10 торговых точек и все, что находилось внутри, сгорело. К счастью, в трех пожарах обошлось без пострадавших. Полиция разыскивает поджигателей в трех районах Киева, на место возгораний прибыли следователи.

Видео: youtube.com/informator.ua

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