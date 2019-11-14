В среду, 13 ноября, в Одессе прошла торжественная церемония включения патрульных катеров класса Island в состав Военно-морских сил Украины. По информации заместителя одесского городского головы Андрея Котляра, мероприятие проходило при участии командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, а также старшего советника председателя дипломатии США в Украине Джозефа Пеннингтона. Об этом сообщает 112 Украина.

Речь идет о патрульных катерах "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательном судне "Александр Охрименко". Эти катера класса Island были построены для Береговой охраны США. Они имеют водоизмещение 169 тонн, запас хода 3300 морских миль (более 6100 километров), максимальную скорость 29,5 узлов (почти 55 километров в час), автономность 5 суток. Судна вмещают экипаж в 16 человек, вооружены автоматическим орудием калибра 25 миллиметров и двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра. Катера также имеют по моторной лодке для инспекций, десантирования, спасательных операций и тому подобное.

По словам Пеннингтона, еще три катера класса Island получат Военно-морские силы Украины от США. Эти судна будут переданы Украине от Береговой охраны США по той же программе. Это будут USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) и USCGC Kiska (WPB-1336).

Как сообщала "Страна", ранее сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощи США для Украины, вошел в Черное море. Судно вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

До того в Одессу зашел американский эсминец "Портер".