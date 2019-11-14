Сегодня, 14 ноября, на континенте пройдут очередные матчи отборочного группового турнира на Евро-2020. Сборная Украины (которая досрочно вышла на чемпионат Европы с первого места - Ред.) этот тур пропускает. Но в качестве подготовки к заключительной официальной игре в группе В против Сербии, наша команда сыграет контрольный поединок со сборной Эстонии.

Встреча состоится сегодня на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. В прямом эфире игру покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 18.50. Но болельщикам стоит включить телевизоры на час раньше. В 18.00 на канале выйдет программа о нашей сборной "Главная команда".

Обслужит сегодняшний матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.

Напомним, что перед игрой главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о важности предстоящих поединков.

"Мотивация есть всегда. В частности, у тех футболистов, кто меньше был задействован ранее. Некоторые игроки не примут участие в матчах из-за повреждения или из-за дисквалификации. Поэтому будет шанс у других. К тому же с этим соперником мы еще можем встретиться в будущем, поэтому положительный результат сейчас не помешает", - рассказал Андрей Шевченко о матче против Эстонии.

Ранее "Страна" приводила главные факты о Евро-2020, на котором наша сборная может сыграть с Россией.

Так же мы рассказывали, что сегодня, 14 ноября, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал отцом. У него родилась дочь Оливия. И поэтому он сегодня не выйдет на поле.