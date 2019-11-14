Рассмотрение апелляции госорганов на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка назначено на 19 декабря в Шестом апелляционном админсуде. Об этом передает "НВ Бизнес" со ссылкой на ресстр судебных решений.

Апелляционная жалоба подана от лица Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и Приватбанка на решение Окружного административного суда Киева.

В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи, исходя из реестра судебных решений, имеют опыт рассмотрения дел, связанных с Приватбанком, и не в пользу государства.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Государство подало апелляцию.

18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора - EY.

15 октября Приватбанк выиграл суд в Лондоне, который разрешил рассматривать дело о возврате долгов бывших собственников банка в $3 млрд в Высоком суде Лондона. Также был сохранен всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова.

Как сообщала "Страна", компании, связанные с Игорем Коломойским, через суд избавились от долгов перед Приватбанком на 7,5 млрд грн.

Напомним, что в Офисе президента сообщили, что несмотря на судебные решения, нет никаких оснований для того, чтобы Приватбанк вернулся вывшим акционерам.