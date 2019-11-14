Самая крупная соцсеть на планете Facebook объявила о масштабной чистке виртуального пространства в ходе которой были удалены около 3,2 млрд фальшивых аккаунтов за период с апреля по сентябрь 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем отчете.

Как отмечается, с апреля по июнь компания удалила 1,5 млрд подобных страниц, с июля по сентябрь - еще 1,7 млрд.

В аналогичные периоды 2018 года были удалены 800 млн и 754 млн учетных записей.

Примечательно, что во всех прецедентах сотрудники Facebook приняли меры до того, как пользователи направили свои жалобы.

Так, с апреля по сентябрь было также удалено более 4,1 млрд сообщений с навязчивой рекламой и 54,5 млн публикаций, где упоминалось насилие.

Также удалили 11,1 млн постов с пропагандой террористических группировок, еще 11,4 млн - сообщения, направленные на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти

Чистка также прошла и в социальной сети Instagram, которая также принадлежит компании. Здесь с апреля по сентябрь 2019 года удалили около 240 тыс. сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 1,7 млн постов, где говорилось о самоубийстве или самоистязании.