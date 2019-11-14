Пять компаний Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выиграли суд у Приватбанка благодаря "минам замедленного действия", изначально заложенным в кредитных договорах.

Юристы говорят, что их включили умышленно на случай национализации банка или возникновения других рисков. Так, чтобы впоследствии можно было выигрывать споры в судах.

Заключили договора сами с собой

Юристы называют постановление Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910/12787/17 зкономерным: ООО "Тех-Трейд-Инвест", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелти", ООО "Аспект".

Напомним, что судьи пришли к выводу, что кредитными договорами Приватбанка нарушались принципы справедливости, добросовестности и разумности.

И позволили не платить "несправедливо начисленные" кредитные платежи на 7,5 млрд грн. Юристы согласились с этим заключением.

Группа компаний скорее всего сможет выиграть спор в и случае его продолжения, если Приватбанк или его соответчики (Нацбанк и Минфин) будут оспаривать данное постановление и дойдут до Верховного суда.

Секрет заложен в самих договорах, поскольку они предусматривают сложную формулу расчета стоимости обслуживания займов. Не только стандартную в таких случаях процентную ставку, но и дополнительную комиссию - "вознаграждение за пользование кредитом". По сути, банк требовал с заемщиков двойную плату за пользования деньгами. Что действительно несправедливо и может быть признано неразумным в суде. Не только в Северном апелляционном, но и в любом другом.

Но нужно еще обратить внимание на время их заключения. Это период с 2006 по 2016 годы, то есть до национализации Приватбанка.

Другими словами, 11 кредитных договоров с 5 предприятиями Коломойского и Боголюбова были заключены именно в то время, когда кредитор - Приватбанк - принадлежал все тем же Коломойскому и Боголюбову.

Значит они подписывали договор сами с собой, кредитуя себя.

Из чего опрошенные "Страной" юристы делают однозначный вывод: Коломойский хотел вывести миллиарды, а теперь кинулся их отсуживать.

Кредитные договоры - это лазейка для перегонки капитала

"Именно из-за того, что кредитные договоры были заключены до национализации госбанка, складывается впечатление о создании канала, позволяющего гонять деньги между своими структурами, и выводить, когда потребуется. Между компаниями и банком. Причем, в очень крупных объемах. Если бы банк остался у старых акционеров, то вопросов бы не было. А коль скоро повышенные платежи истребует новый собственник - государство - старые акционеры не хотят их платить. Потому пошли в суды, которые теперь будут выигрывать. Ведь их юристы так составили их договоры, чтобы теперь выиграть споры", - объяснил ситуацию управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

Признавать кредитные договоры своих предприятий с Приватбанком несправедливыми и ничтожными - в этом суть судебной стратегии Коломойского и Боголюбова. Это не значит, что им разрешат не выплачивать кредиты, однако они смогут серьезно сэкономить на остальных выплатах.

"При признании кредитного договора недействительным оспариваются платежи по нему. Размер кредита - его тело, если вся сумма предоставлялась предприятию или человеку, нужно выплачивать в любом случае. Однако можно добиться списания всех процентов, пеней и штрафов. Это реально при несправедливых кредитных договорах и повсеместно делается заемщиками. Кредиторы часто начисляют просто баснословные платежи поверх самих займов. Кстати, тот же Приватбанк повсеместно это делает в отношении рядовых заемщиков: и по автокредитам, и по кредитным картам", - прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Если проанализировать кредитные споры бывших владельцев Приватбанка, то у них можно выделить три ключевые цели:

Максимально (лучше целиком) списать проценты, пени и штрафы. Разбить кредитные выплаты, и добиться списаний части долга. Высвободить из залога имущество, которое предоставлялось в качестве обеспечения. Например, по вышеупомянутому делу №910/12787/17, это ипотека - здания и земельные участки. Затянуть дело, отсрочив сроки выплаты, насколько только можно.

"Дела могут рассматриваться очень долго. У нас есть клиенты, у которых процессы идут с 2012 года, и могут еще продолжаться. Даже десятилетиями. Бизнесу же всегда выгодно подольше не платить, потому его юристы стараются максимально затянуть тяжбы", - сказал "Стране" управляющий партнер одной из киевских юркомпаний.

А при чем тут Зеленский?

Отметим, что процесс "прощения" долгов Коломойскому активизировался после смены власти в Украине. Недоброжелатели нового президента Владимира Зеленского прямо связывают эти два процесса, обвиняя президента в скрытой поддержки действий Коломойского по минимизации своей задолженности перед "Приватбанком".

Зеленский это отрицает. Более того, в последнее время появилось много слухов об ухудшении его отношений с олигархом.

Однако, пример последнего голосования за закон о продаже земли, который поддержали представители так называемой "группы Коломойского", указывает на то, что отношения между Владимиром Александровичем и Игорем Валерьевичем, мягко говоря, далеки от враждебных.