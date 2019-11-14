Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) добилась ареста в Эстонии 500 000 евро на банковском счете беглого экс-нардепа Александра Онищенко.

Решение об аресте приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, как сообщили "Слидство.Инфо" в САП.

По данным прокуроров, 20 сентября Онищенко перевел в эстонский банк 500 000 евро со своего российского счета. Эти деньги были частью сделки по покупке новой беговой лошади. Поэтому эстонские правоохранители заморозили эти деньги на счету Онищенко. После этого САП добилась через суд их ареста.

Напомним, что Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств в Украине. В частности, по версии сыщиков НАБУ, Онищенко и его соратники продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" через "псевдобиржи", поэтому государство потеряло более 1,5 миллиарда гривен.

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и сейчас находится в Испании. В Украине его официально разыскивают, однако Интерпол объявлять экс-нардепа в международный розыск отказался. Сам Онищенко все обвинения отрицает.

Ранее "Страна" сообщала, что матери Онищенко дали ознакомиться с материалами дела о газовой схеме, в котором она проходит как подозреваемая.