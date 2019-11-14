Вчера, 13 ноября, в Винницкой области, на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вспыхнул пожар, который тушили почти четыре часа. Слава Богу, что пострадавших от огня нет, как сообщил пресс-центр 59-й ОМПБр в официальном Facebook.

Пламя вспыхнуло вечером около 17:00. Прибывшим на место ЧП спасателям ГСЧС удалось оперативно локализовать пожар. По состоянию на 20:40 огонь был ликвидирован.

"Травмирований и гибели личного состава воинской части в результате пожара нет. Убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют. Причины пожара устанавливаются. По данному факту назначено служебное расследование", - отметили в штабе бригады.

Фото: facebook.com/59ompbr.com.ua

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