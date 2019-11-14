В этом групповом турнире Лиги чемпионов для Шахтера все складывается так, что решающий матч в борьбе за вторую путевку в плей-офф пройдет 11 декабря против Аталанты. И клуб уже объявил о том, что билеты на эту заключительную игру уже поступили в свободную продажу. Напомним, что матч пройдет в Харькове и начнется в 19:55, как уточнили в пресс-службе нашей команды.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер - Аталанта станет для "горняков" определяющим в борьбе за плей-офф и выход в еврокубковую весну. Первая встреча в Италии завершилась волевой победой Шахтера в компенсированное время со счетом 2:1.



Итак, билеты на матч Шахтер - Аталанта можно приобрести:



- в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);

- в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).



Цены стартуют от 100 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что капитан Шахтера думал о возвращении в Бразилию после расистской выходки фанов Динамо.