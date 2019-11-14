Украинская компания "Укртранснафта" уже получила в качестве компенсации за грязную нефть в трубопроводе 4,2 млн евро от российского ОАО "Транснефть". Об этом сообщает пресс-служба нашей компании в Facеbook.

"С мая по ноябрь 2019 АО "Укртранснафта" получило 4,168 млн евро от ОАО "Транснефть" за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений", - уточнили в пресс-службе.

"Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты", поэтому сумма платежей неокончательная.

Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинском нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца.

Напомним, что из-за попадания хлороганических соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, которые получают российскую нефть через "Укртранснафту". В связи с этим компания вынужденно приостанавливала транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также - с 17 до 21 мая 2019 года.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Беларусь вернула России 450 тысяч тонн "грязной" нефти.