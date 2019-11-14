В США проходят американо-турецкие переговоры на высшем уровне. Президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом рассказал о судьбе письма, в котором глава Белого дома призывал его "не валять дурака".

"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал Эрдоган, как передает Интерфакс.

Ранее СNN опубликовал письмо, в котором Трамп призвал турецкого коллегу "не валять дурака" и отказаться от операции против курдов в Сирии. В противном случае президент США угрожал "разрушить турецкую экономику". Подлинность письма впоследствии подтвердил Белый дом.

А в ВВС утверждали, что Эрдоган выбросил это письмо в мусорную корзину.

Письмо от Трампа датировано 9 октября. Именно в тот день вооруженные силы Турции начали на севере Сирии операцию "Источник мира", главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов.