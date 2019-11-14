Сегодня утром, 14 ноября, на Дальнем Востоке России разыгралась трагедия. Здесь в строительном колледже Благовещенска вспыхнула стрельба, погибло два человека. После того как прогремели первые выстрелы студенты и преподаватели в панике бросились из здания на улицу без верхней одежды, как передает Интерфакс.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали", - заявили в региональной полиции.

По предварительным данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. О стрельбе патрулю рассказал молодой человек, который подошел к наряду ДПС ГИБДД в районе улиц Шевченко и Красноармейской.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - отметили в ведомстве. Правда, есть предварительная мнформация, что стрелок покончил жизнь самоубийством.

Полицейские не пострадали. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь на улице Вашингтона, есть погибший, 6 человек ранены.

Так же мы рассказывали, что техасский стрелок, убивший в Одессе 7 человек, был уволен с работы за несколько часов до трагедии.