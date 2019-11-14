На содержание народных депутатов в 2020 году планируется потратить 2 миллиарда гривен. Об говорится в проекте постановления сметы, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины в среду, 13 ноября.

Автором проекта является председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко.

Так, согласно проекту постановления, зарплатный фонд депутатов с учетом налогов составит 642 миллиона гривен, то есть почти 1,5 миллиона гривен на человека. На освещение работы парламента в СМИ и поддержку газеты Голос Украины выделено 46,5 млн грн. Кроме того, телеканал Рада получит почти 31 млн грн. Также почти 97 млн будет потрачено на автобазу ВРУ.

Согласно проекту, в смету заложили почти 23 млн гривен на командировки депутатов и 315 млн пойдут на некое "соцобеспечение", которое, скорее всего, является компенсацией за аренду жилья. Еще 756 млн заложены на зарплаты вспомогательного персонала - аппарата, помощников и прочих. Также 144 миллиона гривен будет потрачено на содержание административных зданий.

Всего на содержание нардепов планируется потратить более 2 миллиардов гривен.

Отметим, что проект был опубликован на сайте парламента около часа назад с момента публикации, однако он уже успел пройти согласование в комитете Рады.

Ранее сообщалось, что Рада может принять госбюджет 2020 во втором чтении 14 ноября.

Также мы писали, что в Госбюджете на 2020 год заложен дефицит на уровне 2%.