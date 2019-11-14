Украинская певица Ирины Билык,объяснила, почем спела всего три песни, разозлив харьковчан, которые купили дорогие билеты на концерт. Объяснение, где всю вину за случившиеся певица возложила на организаторов. Об этом она написала в Instagram.

По ее словам, речи о сольном концерте не было.

"До последнего надеялась, что этот пост будет таким же светлым, добрым, с дискуссией, как у нас с вами обычно и бывает, но нет. Пишу эти строки, потому что мне обидно за ВАС! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Отдельно для всех, а так же для СМИ хочу пояснить: мое выступление вчера, 12.11, в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить", - пишет Билык.

Она добавила, что давно не было настолько разгневанной.

"Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем, кому надо, сами поймут, о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать. Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких алчных до наживы людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной!", - написала певица.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Шевченковский отдел полиции зрители обратились с сообщением о том, что организаторы концерта не возвращают потраченные на билет деньги.

"Нас масштабно обманули нас с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт "Парад звезд" с детьми, танцующими как на утреннике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего 3 песни и ушла! Билеты до 1200 грн", - написала харьковчанка.

Ирина Билык. Фото с инстаграм-аккаунта певицы

Ранее "Страна" сообщала, что у Билык недавно умер отец.