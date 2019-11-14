В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) обработали решение Печерского районного суда Киева о представлении доступа следователям Госбюро расследований (ГБР) к стратегическому плану применения армии. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны в Facebook.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Минобороны

Напомним, что доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР судом для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов по делу о закупках вооружения для ВСУ.

Также мы писали, что пяти чиновникам Минобороны сообщили о подозрении в закупке бракованных бронежилетов.