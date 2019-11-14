В резонансном деле, связанном с задержанием чиновницы Офиса президента Светланы Кондзели, появились целый ряд новых подозреваемых. Об этом пишет Главком.

Стоит напомнить, вчера Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке $150 000 директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю.

По информации правоохранителей, это была только половина взятки, остальные чиновница должна была получить позже. По предварительной информации, Кондзеля требовала эти деньги за содействие в назначении на должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и вроде гарантировала, что решает любую проблему через связи на Банковой. Позже информацию о задержании чиновницы официально подтвердили в Офисе президента.

Впоследствии стало известно, что еще одной задержанной антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-заместительница министра культуры Виктория Лесничая.

Как стало известно изданию из собственных источников, СБУ совместно с НАБУ объявили о противоправной деятельности целой группе лиц, куда входили не только эти два человека. Ими была создана схема по получению неправомерной выгоды от лоббирования назначений должностных лиц. При этом использовалось имя народного депутата фракции "Слуга народа" Михаила Новикова.

Силовики, кроме вышеупомянутой задержанной Кондзели и Лесничей, в состав преступной группировки входили также Максим Киссе (сын нардепа нескольких созывов, влиятельного политика Антона Киссе, у него уже провели обыски), который является сотрудником ГСЧС в Одесской области, Вадим Кутовый (доверенное лицо Максима Киссе), доверенное лицо Виктории Лесничей Максим Пасальский. Он является экс-председателем Гостомельского первичного отделения партии "Укроп", 95-й номер в списке уполномоченных лиц в одномандатных избирательных округах и внеочередных выборах народных депутатов от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".

По информации силовиков, дело одним взяткой не ограничивается. В зависимости от уровня должности суммы коррупционных платежей составляют от $250 тыс. до $500 тыс. В частности, за назначение на должность начальником Главного управления ГСЧС в Луганской области Савельева И.В. фигуранты уголовного производства якобы требовали средства в размере $300 тыс.

Как сообщают в СБУ, во вторник, 12 ноября на горячем во время получения взятки от посредника в сумме $150 тыс. Была задержана Виктория Лесничая. Правоохранители задержали также Николая Пасальского.

Ранее сообщалось, у Зеленского сразу же отстранили чиновницу Кондзелю.