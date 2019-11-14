В среду, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров". Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Учредить 350 стипендий Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров", - говорится в Указе Главы государства № 844/2019 от 13 ноября. Кроме того, Президент постановил утвердить Положение о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

Помимо этого Зеленский поручил Кабмину предусматривать пир разработка законопроекта о Государственном бюджете Украины расходы на выплату стипендий, учрежденных указом.

Согласно указу, глава государства постановил установить, что стипендии, которые были назначены в установленном порядке до вступления в силу указа, выплачиваются в размерах и в течение срока, на который они предназначены.

Также президент постановил признать утратившими силу Указы Президента от 22 июня 1994 года № 334, Указ Президента Украины от 22 июня 1994 года № 334 "О государственной поддержке развития физической культуры и спорта в Украине"; от 11 июля 2005 года № 1071 и от 16 декабря 2008 года № 1165, а также пункт 4 статьи 1 Указа Президента Украины от 21 июля 2008 года года № 642, пункт 1 статьи 1 Указа Президента Украины от 15 февраля 2010 года № 163, пункт 2 статьи 1 Указа Президента Украины от 23 февраля 2012 года № 142 и пункт 4 статьи 1 Указа Президента Украины от 12 июля 2013 года № 377.

Таким образом, согласно указу, олимпийский чемпион, который занял первое место, в течение двух лет будет получить стипендию в размере 16 прожиточных минимумах для трудоспособных лиц (размер прожиточного минимума с 1 декабря - 2027 грн - Ред.), то есть 32 423 грн в месяц. Спортсмену, занявшему второе место на Олимпийских играх, будут выплачивать 15 прожиточных минимумов в течение двух лет или 30 405 грн ежемесячно. Меньше всех будут платить призерам Юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира или Европы среди юниоров - 3 прожиточных минимума в течение года или 6081 грн.

Скриншот: president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон об отслеживании и проверке пенсий и стипендий.

Также мы писали, что Зеленский перед выборами пообещал поднять стипендии спортсменам.