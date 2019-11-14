В среду, 13 ноября, Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.

Как сообщает Ain.ua, устройство ориентировано на креативных профессионалов — дизайнеров, видеографов, ученых.

Габариты устройства почти не изменились: ноутбук на 0,7 мм толще предшественника, на 0,9 см шире и на 0,5 см длиннее. Вес увеличился с 1,83 кг до 2 кг.

Как указывает Apple, прирост графической производительности у нового MacBook Pro составляет до 80% в сравнении с версией на 15 дюймов. Это обеспечит новая видеокарта. В других задачах тоже обещают улучшенную работу: например, компиляция кода в Xcode должна выполняться до 1,8 раз быстрее.

Основные спецификации нового гаджета:

Retina-экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 3072×1920 пикселей. Поддерживается технология True Tone для адаптации к освещению;

Обновленная клавиатура Magic Keyboard с увеличенным ходом нажатия. В левый верхний угол вынесли физическую клавишу ESC, а стрелки расположили в T-образной форме;

Аудиостистема из шести динамиков;

Touch ID, сенсорная панель Touch Bar и трекпад с распознаванием силы нажатия4

Батарея на 100W, заявленное время работы - до 11 часов;

Чип Apple T2 для шифрования данных на диске;

От 512 ГБ до 8 ТБ постоянной памяти, до 64 ГБ ОЗУ;

Процессоры Intel 8-го и 9-го поколений на 6 или 8 ядер;

Видеокарты серии AMD Radeon Pro 5000M - до 8 ГБ видеопамяти.

При этом версия ноутбука в максимальной комплектации обойдется в $6099. Бюджетный вариант можно приобрести за $2399.

Также Apple сняла с продажи линейку 15-дюймовых MacBook Pro. Теперь можно выбирать между 13-и и 16-дюймовый моделями.

Что касается клавиатуры, компания указывает на более плавный ход нажатий и пружинистый отклик.

Кроме того, Apple обновила система охлаждения - она позволит устройство дольше работать без понижения тактовой частоты процессора.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple выпустят умные очки, которые заменят собой айфоны.

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