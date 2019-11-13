НАБУ провело обыск в автомобиле сына народного депутата-самовыдвиженца Антона Киссе. Об этом Максим Киссе сообщил на своей странице в Facebook.

По его слова, у него попросили показать телефон и личные документы, при этом не сообщив, в рамках какого производства проводится обыск.

В видео на странице Facebook Киссе сообщил, что "предоставил все, что им было нужно", и разъехались в "позитивных дружеских отношениях".

Видео: Facebook/Максим Киссе

По данным издания, "Думская", источник в правоохранительных органах рассказал, что следственные действия связаны с уголовным производством в отношении коррупции в Офисе президента.

Как пишет "Следствие.Инфо", факт обыска автомобиля одного из близких родственников действующих нардепов подтвердили в НАБУ.

"Следственное действие проведено в рамках расследования фактов предложения неправомерной выгоды сотрудникам центральных органов государственной власти. Задержания по результатам обыска не осуществлялось", - заявили в бюро.

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