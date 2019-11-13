Издание Bloomberg в материале, которые публикуют данные о своих зарплатах, озвучило средние зарплаты журналистов в США. Так, согласно данным, замредактора издания The New York Times (ему недавно давал скандальное интервью Коломойский) зарабатывает $145 000 в год.

В электронной таблице, которой сотрудники СМИ США обмениваются друг с другом, они указывают опыт, должность, название издания, пол, размер зарплаты. Таким образом они надеются "раскрыть тайну" о различиях в оплате труда и получить возможность добиться повышения, пишет издание.

В числе изданий - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast и другие.

Согласно документу, штатный сотрудник Vice зарабатывает в год $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонусы, а сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове - $33 000. Редактор в Vox Media - $400 000 в год за редактирование, производство, размещение подкастов и проведение конференций.

По информации Bloomberg, на прошлой неделе газета Washington Post опубликовала результаты собственного исследования. Было установлено, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, а белым мужчинам - больше, чем сотрудникам с иным цветом кожи.

При этом средняя зарплата журналистов в Украине, по данным сайта поиска работы work.ua, составляет примерно 8300 грн. В годовом расчете это около 4 тысяч долларов, что в 8 раз меньше, чем самая скромная зарплата в США.

Напомним, средняя зарплата украинцев в сентябре, по данным Госстата, составила 10 тысяч 687 грн.

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