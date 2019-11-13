Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был объявлен дипломатом года по версии американского журнала Foreign Policy. Об этом сообщили в пресс-службе Альянса в среду, 13 ноября.

Йенс Столтенберг. Фото: nato.int

Как сообщается, церемония вручения прошла накануне в Вашингтоне. Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".

Кроме того, Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".

"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил генсек Альянса.

Напомним, в конце октября в Киеве завершилось заседание Североатлантического альянса, в рамках которого состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, по итогам которого было принято совместное заявление.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с генсеком НАТО 14 ноября, чтобы обсудить военные расходы.