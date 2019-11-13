Ветерана АТО Игоря Мазура (позывной - Тополь), которого 9 ноября задержали в Польше по запросу РФ, вернули в Украину. Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти, дипломатов, нардепов, МВД, Нацполиции - Игоря Мазура вернули в Украину", - написал он.

Фото: www.facebook.com

Напомним, Мазур является сотрудником секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека. Его 10 ноября передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Россия обвиняла его в том, что он участвовал в боевых действиях в Чечне. В то же время у Авакова заявили, что Россия заранее предупредила Интерпол о поездке Мазура в Польшу.