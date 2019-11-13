Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности международных и национальных автомобильных дорог. Об этом сообщили на сайте президента.

"Закон вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий"... Документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог в ходе эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ОП, документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.

Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог".

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает пятое место по количеству погибших в ДТП после Малайзии, Аргентины, Греции и Камбоджи.

Ранее сообщалось, что австрийская фирма предложила построить дороги из глины на Закарпатье