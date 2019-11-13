Сотрудники Службы безопасности Украины саботировали приказы и решения нового главы Ивана Баканова. Об этом он рассказал в интервью изданию Главком.

По его словам, в спецслужбе саботировали решение нового руководителя.

"Система не восприняла меня дружно. Конечно было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я", - отметил глава СБУ.

Как уточнил Баканов, саботаж проявлялся в медленном исполнении его приказов.

"Когда мои решения выполняются, но медленно. Служба безопасности Украины является военной структурой, здесь нет каких-то дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно - с течением времени. В первые недели приказы выполнялись "немного позже", - сказал глава СБУ.

Также Баканов сообщил, что все приказы в итоге были выполнены, поэтому наказания за саботаж не было, так как никто из сотрудников СБУ не нарушал приказов командира.

"Это был такой тихий саботаж. В Службе безопасности работают специалисты высокого уровня. Они не могут открыто нарушать приказы командира", - отметил руководитель Службы безопасности Украины.

Ранее Баканов заявил, что если следствие докажет наличие угрозы президенту в словах Федыны и Зверобой, им будет грозить лишение свободы.

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