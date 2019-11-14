Рынок земли приоткрыт

Закон о рынке земли принят в первом чтении. Несмотря на очередные блокирования трибуны от "Оппозиционной платформы" и "Батькивщины", Зе-большинство смогло все-таки провести голосование, преодолев и внешнее, и внутреннее сопротивление.

Внешнее сопротивление – от оппозиционных фракций – преодолеть было нетрудно, имея в подчинении 250 депутатов преимущественно молодого возраста. Со вторым было сложнее, поскольку до полусотни "слуг народа" никак не хотели становиться в общий строй. Но решили и ее.

"Слуг народа" выдрессировали капитально. "Зеленый принтер", как на старте своей работы, выдал 229 голосов, так что остальные могли и не напрягаться. Причем голосовали все, включая людей из группы Коломойского, которые перед этим активно критиковали законопроект.

Правда, для подстраховки подсобирали еще и голоса внефракционных, среди которых оказались люди не только Коломойского, но и Ахметова. На этом фоне удивительным является тот факт, что голосов не дала группа "За будущее", которую тоже считают подконтрольной Коломойскому. Хотя это можно объяснить политическими причинами - большинство депутатов из этой фракции мажоритарщики и потому не хотят терять поддержку избирателей, голосуя за непопулярный в народе закон.

Что касается Ахметова и Коломойского, то остается лишь наблюдать, что получат олигархи в обмен на свои голоса за закон о земле. Который, получается, Рада приняла "под елочку". То бишь, прямо перед приездом миссии МВФ.

Воспользовавшись голосованием за закон о рынке земли как поводом, Юлия Тимошенко объявила о переходе своей фракции в оппозицию. Хотя на самом деле дрейф "Батькивщины" в эту нишу начался еще в сентябре, когда стало окончательно ясно, что никаких бонусов от неформального союза с властью партия не получает.

Так что теперь Тимошенко вернулась в привычную за последние годы нишу. Только бороться в ней придется не столько с властью, сколько с партией Порошенко, которая заняла это место, пока Юлия Владимировна пыталась выстраивать отношения с Зе-властью. Однако с большой вероятностью можно утверждать, что эту борьбу Тимошенко выиграет без проблем.

Чем еще недовольна миссия МВФ?

МВФ приедет в Киев уже сегодня, 14 ноября. Фото: 24News.com.ua

Не успела Верховная Рада проголосовать в первом чтении за рынок земли, как в Киев приезжает миссия МВФ. Такое ощущение, что именно к сегодняшнему ее прибытию "слуги народа" спешили показать, как они рьяно выполняют одно из главных требований фонда. Больше того, нельзя исключать, что в первом чтении сохранили возможность продажи земли иностранцам именно по той же причине – чтобы МВФ был доволен.

Однако до полного удовлетворения фонда еще далеко. Сегодня, по идее, должна быть поставлена еще одна галочка – принятие бюджета, в котором дефицит составит всего 2%. Правда, принять бюджет за один день – это еще та проблема, но известно, что для такого "программного" документа всегда есть не только день, но и ночь. А потом депутаты разойдутся, чтобы проспать пятницу.

Но миссия фонда спать не будет. В МВФ уже говорят о том, что для положительного решения по новой программе сотрудничества нужно укрепление независимости Нацбанка. А тут как раз и подстерегают проблемы – и со сгоревшим домом Гонтаревой, и с арестом ее бывшего заместителя, и с консолидированной позицией руководства НБУ в поддержку гонимых предшественников. Понятно, что миссия будет встречаться со Смолием и его командой, и те ничего хорошего по этому поводу не скажут.

И, наконец, миссию еще нужно будет убедить, что с Коломойского продолжат сбивать долги его компаний перед "Приватбанком".

А вот как это сделать – непонятно.

Десяткам самых искренних заявлений на Западе почему-то не верят. Тем более, что суды постепенно продолжают "прощать" компаниям Коломойского их долги.

Разочарование Коломойского

Игорь Коломойский. Фото: vesti.ua

Если главный гуманитарно-информационный цензор парламента Александр Ткаченко планирует наказывать кого-то за пророссийский контент, то начать он должен со своего шефа Игоря Коломойского и газеты "Нью-Йорк Таймс".

В американском топ-издании вышло интервью ведущего украинского олигарха, по сравнению с которым выступление на российском ТВ "слуги народа" Евгения Шевченко – это националистическая пропаганда. Больше того, таких пророссийских высказываний за последние пять лет редко слышали даже от Виктора Медведчука.

При этом все прекрасно понимают, что "пророссийским" Коломойского назвать нельзя. Имей он изначально такие взгляды, сегодня в Украине могло быть две "ДНР" - Донецкая и Днепропетровская. Но в высказываниях олигарха – вся его обида на Запад, с которым он добровольно связал свое будущее и от которого получил "черную метку".

Дело не только в "Приватбанке", национализацию которого сделал своим условием МВФ и из-за которого теперь тормозится новое соглашение с фондом. Эту потерю Беня как-нибудь готов пережить.

Однако Запад вообще отказывает ему в праве быть частью новой украинской власти. Эмиссары и от Трампа, и от демократов ездят в Киев, чтобы по очереди рассказывать Зеленскому, как плохо иметь Коломойского в качестве близкого друга. Игорь Валерьевич с удовольствием встал бы на сторону Трампа (поскольку со ставленниками демократов у него в Украине непримиримая война), но даже в этой команде не хотят иметь с ним дело. Предпочитая самим быть кукловодами, а не договариваться с кукловодом местным.

Естественно, все это обидно. Коломойский не для того вел Зеленского к власти, чтобы его выдавили из новой власти ни за понюшку табаку. Следствие этой обиды – разочарование в Западе и вынужденные реверансы в сторону России. Которые можно было бы расценить как шантаж, если бы кто-то поверил, что такой шантаж может сработать. А так – это просто отчаяние человека, который понял, что сделал не ту ставку и что переиграть уже ничего не получится.

Войдет ли на Донбасс "гражданская гвардия"?

В МИД РФ обеспокоены, кто придет на Донбасс вместо украинской армии. Фото: slovoidilo.ua

Вчера из России поступило сразу два сигнала относительно ожидающейся встречи "нормандской четверки". Причем сигналы были разновекторными. С одной стороны, пресс-секретарь президента Песков рассказал, что в Кремле видят "положительную динамику", с другой – МИД обеспокоен тем, что на место армии в "серой зоне" на Донбассе должна зайти некая "гражданская гвардия". И это может повредить планам по "нормандской встрече".

Что имел в виду российский МИД, из Украины непонятно. Однако это проблема не только МИДа соседней страны, но и нашего – поскольку до соседей так и не донесли, что никаких планов по "гражданской гвардии" у нас не вынашивают.

Скорее всего, под этими планами имеются в виду радикалы, которые уже заехали в Золотое, но потом, вроде бы, сдали оружие. Что с российской стороны все равно выглядит как некое нарушение договоренностей. И если украинская власть действительно заинтересована в "нормандском" формате, то она должна убедить всех, что никаким нарушением это не является.

При взгляде из Украины очевидно, что основные трения в процессе разведения войск происходят из-за двойственной позиции украинской власти, которая для внешнего мира хочет показать, что все происходит по договоренностям, а внутри страны пытается показать, что никакой "зрады" нет.

Но Банковой пора бы уже определиться, какой линии придерживаться. Долго сидеть на двух стульях не получится.

В Киеве – еще одна улица в честь эсэсовца

В Киеве назвали улицу в честь эсэсовца Павленко. Фото: www.facebook.com/eduard.dolinsky

В столице снова скандал из-за переименования улиц. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание на то, что одно из новых названий, принятых Киевсоветом, – в честь коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко.

По словам Долинского, на совести Павленко – массовые убийства евреев и граждан других национальностей в Житомире, Белой Церкви, Виннице и Белоруссии.

Кроме того, еще одна улица названа в честь карикатуриста нацистской газеты в Ровно, который сначала рисовал карикатуры на евреев, а потом участвовал в массовых убийствах поляков.

После того, как в Киеве появились проспекты Бандеры и Шухевича, уже, в принципе, удивляться не приходится ничему. Да и два вождя ОУН и УПА – не единственные, кто "поселился" на карте Киева еще раньше. Есть еще, к примеру, главный редактор киевской газеты "Украинское слово" 1941 года Иван Рогач, под руководством которого издание призывало жителей города стучать на выживших после Бабьего Яра евреев.

Поэтому однажды всю эту проблему нужно будет решать скопом. Голосование на последних президентских и парламентских выборах показало, что большинство киевлян все-таки сохраняет здравый смысл. Важно, чтобы они показали это и на местных выборах в следующем году.