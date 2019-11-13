Российские паспорта с конца апреля 2019 года получили больше 170 тысяч жителей так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24" в среду, 13 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг".

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство - на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", - сказал Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим особой нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее "Страна" сообщала, что в России хотят кардинально упростить получение гражданства. Также мы рассказывали, что Россия запускает легализацию статуса "второе гражданство" и объясняли, как это отразится на украинцах.