В сети появилось видео, на котором видно, как президент Украины Владимир Зеленский благодарит нардепов от "Слуги народа" за голосование по открытию рынка земли.

"Привет всем. Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата из "Слуги народа". Сегодня была очень сложная робота. Мы сегодня сделали...я думаю, я и вы даже не представляем, что отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли. И я думаю, что это будет обязательно написано в учебнике истории, которой каждый из вас стал сегодня автором. Спасибо вам", - сказал Зеленский полушепотом.

Видео: Facebook/Александр Скубченко

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о продаже земли.

Также мы рассказывали, что Закон о продаже земли в первом чтении был принят благодаря голосам депутатов, которых связывают с Коломойским, Ахметовым, а также агроолигархом Веревским, при том, что значительная часть депутатов от "Слуги народа" не голосовали.