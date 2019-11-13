Следствие по делу 63-летнего доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил свою 24-летнюю студентку Анастасию Ещенко, продолжается. Эксперты установили, что смерть девушки наступила во сне. Об этом сообщила "Фонтанка".

Смерть 24-летней Анастасии наступила в 2 часа ночи 8 ноября. До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать. Соколов, как полагает следствие после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза.

Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео исповеди доцента-расчленителя Соколова.

Также мы рассказывали, что в России следователи проверяют информацию о нападении профессора-расчленителя еще на одну студентку.