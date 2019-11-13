Глава ГБР Роман Труба заявил, что бывший президент и нардеп Петр Порошенко будет доволен, если он будет уволен, передает УНИАН.

Как заявил Труба, ГБР — единственный правоохранительный орган, который расследует дела связанные с бывшим главой государства.

"Я действительно сказал на комитете, что Порошенко будет радоваться, когда директора ГБР Трубу снимут с этой должности, потому что я руководитель единственного правоохранительного органа, который расследует производства, где фигурирует пятый президент Украины", — сказал он.

По его словам, полномочия расследовать дела против экс-президента имеют также и другие правоохранительные органы.

Как сообщалось, 11 ноября Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Ранее агентства Интерфакс-Украина и Українські Новини со ссылкой на собственные источники сообщили, что ГПУ готовит подозрение Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Однако в ГПУ эту информацию не подтвердили.