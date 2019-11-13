На народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания Верховной Рады напали протестующие против продажи земли. Запись инцидента опубликовал телеканал НАШ.

Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.

Видео: YouTube/НАШ

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины принла в первом чтении закон о продаже земли.

Также мы рассказывали, что Закон о продаже земли в первом чтении был принят благодаря голосам депутатов, которых связывают с Коломойским, Ахметовым, а также агроолигархом Веревским, при том, что значительная часть депутатов от "Слуги народа" не голосовали.