Бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начали разминировать территорию в Петровском и Богдановке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Facebook.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня пиротехники ГосЧС приступили к разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области", - сказано в нем.

Фото: Facebook/МВД

Отмечается, что сейчас пиротехники обследовали 0,07 гектар территории и изъяли и уничтожили 6 взрывоопасных предметов.

Скриншот: Facebook/МВД

Как писала "Страна", во вторник Операция объединенных сил (ООС) завершила разведение войск в Петровском.

Напомним, 1 ноября завершилось разведение войск в Золотом. И послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и Золотого. Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.