Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сейчас в Овальном кабинете на совещаниях, поэтому он не смотрит публичные слушания по его импичменту. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Он (Трамп - Ред.) в Овальном кабинете на совещаниях. Не смотрит (слушания - Ред.). Он работает", - заявила Гришэм журналистам после встречи с президентом.

Ранее Трамп заявил журналистам во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, что он "слишком занят" для того, чтобы следить за первыми открытыми слушаниями, однако уверен, что получит отчет о слушаниях, которые он называет "охотой на ведьм".

Он также критикует использование штатных адвокатов (из комитета по разведке) для допроса свидетелей, назвав их "телевизионными юристами".

Отметим, что Трамп не писал ничего в своем твиттере с момента начала слушаний, за исключением ретвиттов.

Ранее "Страна" сообщала, что Трампа больше волновало расследование по Байдену, нежели судьба Украины.

Также мы рассказывали, что на публичных слушаниях дипломат Кент заявил, что на чиновников США, которые работали в Украине, давила Россия.Трампа больше волновало расследование по Байдену, нежели судьба Украины