Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что президенту США Дональду Трампу было мало личного обещания президента Украины Владимира Зеленского провести расследования дела по "Burisma Holdings", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер Байден. Об этом он сказал в ходе публичных слушаний по импичменту в отношении президента Дональда Трампа в среду в Палате представителей Конгресса США.

"Я понял, что президент Трамп через посла Сондленда (посла США в ЕС Гордона Сондланда – Ред.) просил президента Зеленского публично распорядиться провести эти расследования, недостаточно было лишь пообещать это лично, ему нужно было публичное заявление", - сказал Тейлор.

Посол назвал тревожным использование необходимость расследований взамен на военную помощь.

"Одно дело - это использовать рычаг давления для встречи в Белом доме. Другое дело, думаю, это использовать рычаг для предоставления помощи в сфере безопасности - стране, находящейся в состоянии войны, зависящей от помощи и демонстрации поддержки. Это гораздо более тревожно", - отметил Тейлор.

Также дипломат рассказал, что не так давно узнал, что 26 июля, на следующий день после звонка Трампа и Зеленского, посол Сондленд присутствовал на встрече с "высшим украинским чиновником в Киеве".

Так, в частности, сотрудник посольства сопровождал Сондленда в ресторан после этой встречи, где последний созвонился с президентом США.

"Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед", - рассказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине также узнал от своего сотрудника, что тот спросил Сондленда о разговоре.

"Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, на котором настаивал Джулиани", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли по словам Сондленда Трампа больше беспокоится о расследованию по Байдену, чем об Украине, Тейлор добавил: "Да, и относительно Бурисмы".

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп заявил, что не знает кто такой этот Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине.

Также мы рассказывали, что стало известно об установках Вашингтона для Зе после показаний посла Тейлора.