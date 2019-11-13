Ветеран АТО Алексей Белько, который 18 сентября этого года захватил мост Метро в Киеве, останется под арестом еще на два месяца. Соответствующее решение было принято во время заседания Днепровоского районного суда столицы, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

Алексей Белько во время задержания. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщается, подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года. Отметим, что ему инкриминируют "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия" и "хулиганство с применением огнестрельного оружия" УК Украины.

Напомним, 20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тысяч гривен. По состоянию на 13 ноября залог не внесен.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.