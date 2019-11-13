Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал подробнее про телефонный звонок президента США Дональда Трампа послу США в ЕС Гордону Сондленду, который прошел на следующий день после того, как Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Об этом он заявил во время открытого слушания в Конгрессе по делу импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа.

Разговор между Трампом и Гордоном Сондлендом состоялся 26 июля и о нем ранее не сообщалось.

"В прошлую пятницу один из моих сотрудников рассказал мне о событиях, которые произошли 26 июля. Пока мы с послом Волкером посещали фронт (на Донбассе - Ред.), этот член моего персонала сопровождал посла Сондленда на встрече с высшим украинским чиновником в Киеве", - сказал Тейлор.

По его словам, после этой встречи Сондленд отправился в ресторан и в присутствии помощника Тейлора позвонил Дональду Трампу. Сотрудник смог услышать, что Трамп спрашивает Сондленда о расследовании. "Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед", - рассказал Тейлор.

Дипломат отметил, что вспоминает, как его помощник спросил о разговоре. "Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, на котором настаивал Джулиани", - сказал Тейлор. Позже он уточнил, что это означает, что Трамп, по его мнению, больше беспокоился о расследовании, чем об Украине.

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