Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции. Об этом сообщается на сайте президента.

"Закон определяет правовой статус обличителей - лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним" - сказано в сообщении пресс-службы.

Закон также предусматривает условия освобождения обличителей коррупции от юридической ответственности и государственную защиту их прав.

В ОП сообщили, что документ согласовывает законодательство с международными стандартами.

Напомним, что Закон №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции Верховная Рада приняла 17 октября. "За" проголосовали 252 нардепа. Документ поддержали 233 депутата фракции "Слуга народа" и 15 депутатов "Голоса".

Ранее "Страна" сообщала, что Оппоплатформа выступила с заявлением о принятии земельного закона.

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