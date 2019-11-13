В среду, 13 ноября, немецкий парламент принял поправки к газовой директиве Евросоюза. Как сообщается, за законопроект проголосовало большинство депутатов. Поименного голосования не требовалось.

Напомним, директива вступила с силу в мае этого года, после чего страны ЕС должны закрепить ее в национальном законодательстве до 24 февраля 2020 года. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС - теперь газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что польский премьер раскритиковал Европу за участие в Северном потоке-2.

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