Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что еще в 2015 году для него участие сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - в совете директоров газовой компании Burisma производило впечатление конфликта интересов.

Об этом он заявил во время открытого слушания в Конгрессе по делу импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа.

Но Кент отрицает, что Джо Байдена заставил украинское правительство уволить генпрокурора Шокина, который занимался делом Burisma.

"Однако позвольте мне высказаться как можно яснее: я никогда не был свидетелем каких-либо попыток со стороны кого-либо из должностных лиц США защитить Burisma от проверок", - добавил он.

До 2017 года Кент занимал должность заместителя посла США в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что сына Байдена, который работал в Украине, требуют на допрос в Конгресс.

Также мы рассказывали, что в Конгрессе дают показания по поводу давления Трампа на Зеленского.