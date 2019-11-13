В среду, 13 ноября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, которые причастны к коррупционному скандалу, о котором стало известно накануне. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, речь идет о начальнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины Светлане Кондзеле, бывшем заместителей министра культуры Украины Виктории Лисничей и физическом лице-посреднике, чье имя бюро не сообщило.

По данным пресс-службы, действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 12 ноября, в результате проведения "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". В результате правоохранители задержали Кондзелю и Лисничую, а также других участников преступной группировки после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Устанавливаются другие лица-участники преступной группы.



