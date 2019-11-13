Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент считает, что чиновники Соединенных штатов, которые работали в Украине, испытывали личные нападки со стороны россиян, их доверенных лиц, коррумпированных украинцев и американцев, которые с ними сотрудничали. Об этом он заявил во время открытого слушания в Конгрессе по делу импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа.

Среди американских дипломатов, которые испытывали давление, Кент назвал директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фиону Хилл.

"Было неожиданно и крайне обидно наблюдать, как некоторые американцы, включая тех, кто объединился с коррумпированными украинцами в погоне за собственными интересами, начали нападать на преданных госслужащих, которые продвигали интересы США в Украине", - заявил Кент.

Он добавил, что таким образом они нанесли ущерб двусторонним отношениям.

При этом в своем вступительном слове Джордж Кент вспомнил "коррумпированное пророссийское руководство Украины", которое было у власти до 2014-го года. Он напомнил, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп раздумывает над увольнением главы аппарата Белого дома, который признал давление США на Украину. Также мы рассказывали, что дело об импичменте Трампа могут передать в Сенат уже после Рождества.